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Главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» заключили под стражу

В Москве суд арестовал главврача санчасти СИЗО «Матросская Тишина» по делу о взятках

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения главному врачу санчасти СИЗО «Матросская Тишина» Александру Кравченко по делу о получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает агентство «Москва».

Медик арестован по ходатайству следствия до 18 марта.

19 января Следственный комитет России предъявил Кравченко обвинение по двум статьям УК РФ. По версии следствия, он причастен к принятию незаконных решений о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и арестованных, на основании которых их освобождали. Следствие установило восемь таких эпизодов. Кравченко не признает своей вины. Его задержали 18 января.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что Кравченко — один из лучших медиков и лучший начальник больницы указанного СИЗО. «Проблем в больнице выше крыши! Но он никогда их не скрывал. Он делал все, что мог, в существующих условиях, чтобы люди лечились», — отметила правозащитница.

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Любовь Ширижик
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