Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили по двум статьям УК
Следователи предъявили обвинение главному врачу больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александру Кравченко по двум статьям УК РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, фигуранту дела вменяется получение взяток и превышение должностных полномочий. По версии следствия, Кравченко причастен к принятию незаконных решений о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и арестованных после медосвидетельствования. За это он получал денежное вознаграждение. При содействии главврача от наказания и содержания под стражей были освобождены восемь человек, уточнила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. По ее словам, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Кравченко не признал своей вины, уточняет РЕН ТВ.
О задержании главврача стало известно 19 января. Он находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Кравченко в шоке от случившегося, на условия содержания не жалуется, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. По ее словам, Кравченко — один из лучших медиков и лучший начальник больницы указанного СИЗО. «Проблем в больнице выше крыши! Но он никогда их не скрывал. Он делал все, что мог, в существующих условиях, чтобы люди лечились», — говорит правозащитница.