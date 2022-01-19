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Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили по двум статьям УК

ТАСС: главврачу санчасти СИЗО «Матросская тишина» предъявлено обвинение в коррупции

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение главному врачу больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александру Кравченко по двум статьям УК РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигуранту дела вменяется получение взяток и превышение должностных полномочий. По версии следствия, Кравченко причастен к принятию незаконных решений о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и арестованных после медосвидетельствования. За это он получал денежное вознаграждение. При содействии главврача от наказания и содержания под стражей были освобождены восемь человек, уточнила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. По ее словам, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Кравченко не признал своей вины, уточняет РЕН ТВ.

О задержании главврача стало известно 19 января. Он находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Кравченко в шоке от случившегося, на условия содержания не жалуется, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. По ее словам, Кравченко — один из лучших медиков и лучший начальник больницы указанного СИЗО. «Проблем в больнице выше крыши! Но он никогда их не скрывал. Он делал все, что мог, в существующих условиях, чтобы люди лечились», — говорит правозащитница.

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Любовь Ширижик
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