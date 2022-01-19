Задержание главврача СИЗО «Матросская Тишина» связали со злой волей следствия

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева назвала задержание главврача санчасти СИЗО «Матросская Тишина» очень нехорошей историей и связала его со злой волей следствия. Слова правозащитницы в среду, 19 января, в своем Telegram-канале публикует издание Znak.com.

По словам Меркачевой, задержанный по делу о взятке Александр Кравченко — один из лучших медиков и лучший начальник больницы указанного СИЗО. «Проблем в больнице выше крыши! Но он никогда их не скрывал. Он делал все, что мог, в существующих условиях, чтобы люди лечились», — приводит издание слова правозащитницы.

19 января сообщалось о задержании в Москве сотрудниками правоохранительных органов главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Кравченко по подозрению в получении взятки. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, но его официальный статус пока не обозначен.