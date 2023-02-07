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15:11, 7 февраля 2023Культура

Актера из «Танцующего с волками» обвинили в растлении детей и создании секты

Актера Нэйтана Ли Чэсинг Хиз Хорса обвинили в организации секс-секты с несовершеннолетними

Фото: Supplied by FilmStills.net / www.filmstills.net / Globallookpress.com

Актера Нэйтана Ли Чэсинг Хиз Хорса, известного благодаря роли в оскароносном фильме Кевина Костнера 1990 года «Танцующий с волками», обвинили в растлении несовершеннолетних и создании секс-секты. Об этом сообщает Sky News.

Бывший голливудский актер был официально обвинен в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательствах и жестоком обращении с детьми. Сообщается, что он преследовал девушек из числа коренных народов. По данным полиции Лас-Вегаса, было установлено по меньшей мере шесть жертв, одна из которых пострадала от действий артиста в 13 лет, другую девушку передали актеру «в дар», когда ей было 15.

После своего появления в «Танцующем с волками» актер приобрел репутацию знахаря, проводившего церемонии исцеления. По данным полиции, благодаря этому образу Чэсинг Хиз Хорс брал в жены несовершеннолетних девочек и создал секту. Актер также обвиняется в съемке секс-преступлений и организации интимных встреч между несовершеннолетними с другими мужчинами за деньги.

Ранее 36-летний американский актер Арми Хаммер впервые ответил на обвинения в изнасиловании, каннибализме и сексуальных домогательствах, а также заявил, что его совратил священник.

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Варвара Кошечкина
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