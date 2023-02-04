Арми Хаммер впервые ответил на обвинения в изнасиловании и каннибализме

Арми Хаммер опроверг обвинение в изнасиловании и заявил, что его совратил священник

36-летний американский актер Арми Хаммер впервые ответил на обвинения в изнасиловании, каннибализме и сексуальных домогательствах, а также заявил, что его совратил священник. Звезду фильмов «Назови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л.», побеседовавшего с изданием Air Mail, цитирует TMZ.

Хаммер опроверг обвинение в изнасиловании и признался, что после того как несколько женщин публично заявили о его домогательствах и абьюзе, он размышлял о возможности умереть. По словам актера, в феврале 2021 года он заплыл далеко в Карибское море. «Потом понял, что на берегу остались дети, и я не могу с ними так поступить», — заявил он.

По словам Хаммера, с девушкой, обвинившей его в изнасиловании, он в действительности договорился о том, что они сыграют в «изнасилование», заранее запланировав и обговорив все детали: случайную встречу в кафе, преследование до дома, проникновение в квартиру и сексуальный контакт. «Мы все обсудили заранее. Я бы никогда не склонил кого-то к подобному внезапно, никогда», — заверил он.

Прямых вопросов о фетише на каннибализм Хаммеру не задавали, однако спросили, допускал ли он эмоциональное насилие над женщинами. «Это миллион процентов так. Я хочу признать свои ошибки, принять ответственность за то, что был мудаком, эгоистом, использовал людей ради своего удовольствия, а когда получал свое, исчезал», — сказал он.

За последние два года, продолжил актер, он много работал над собой и трезвым образом жизни. Кроме того, он признался, что на становление его сексуальности повлияло совращение в 13-летнем возрасте со стороны священнослужителя. «Я был бессилен. Ничего не решал в этой ситуации. О сексуальности я узнал страшным способом, где ничего не мог контролировать, и после этого мне стало важно полностью контролировать связанные с сексом ситуации», — заключил он.

Ранее американская актриса Дакота Джонсон пошутила над Хаммером, выступая на ужине по случаю открытия кинофестиваля «Сандэнс». Она заявила, что итальянский кинорежиссер Лука Гуаданьино приглашал ее на роль персика в оскароносном фильме «Назови меня своим именем», однако ей якобы пришлось отказаться от участия из-за несостыковок в расписании. «Лука попросил меня сыграть роль персика, но наши графики не совпали. И слава богу, потому что тогда я была бы еще одной женщиной, которую пытался съесть Арми Хаммер», — пошутила Джонсон.