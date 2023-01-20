Daily Mail: Дакота Джонсон пошутила над обвиненным в каннибализме Арми Хаммером

Американская актриса Дакота Джонсон пошутила над обвиненной в каннибализме звездой фильмов «Назови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л.» Арми Хаммером, выступая на ужине по случаю открытия кинофестиваля «Сандэнс». Об этом пишет Daily Mail.

Актриса выступала в качестве ведущей на ужине «Вкус Сандэнса» (A Taste of Sundance) и решила пошутить, заявив, что итальянский кинорежиссер Лука Гуаданьино приглашал ее на роль персика в оскароносном фильме «Назови меня своим именем», однако ей пришлось отказаться от участия из-за несостыковок в расписании.

«Лука попросил меня сыграть роль персика, но наши графики не совпали. И слава богу, потому что тогда я была бы еще одной женщиной, которую пытался съесть Арми Хаммер», — пошутила Джонсон.

Шутка актрисы являлась отсылкой к каннибализму, в котором обвиняют актера. Скриншоты переписок Хаммера с любовницами, раскрывающие его фетиши, появились в соцсетях в январе 2021 года. В сообщениях актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце.

Романтическая драма «Назови меня своим именем» вышла в 2017 году. Главные роли в ней исполнили Тимоти Шаламе и Арми Хаммер. В 2018 году картина была номинирована на премию «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший актёр», «Лучшая оригинальная песня» и «Лучший адаптированный сценарий», и одержала победу в последней из них.

Кинофестиваль «Сандэнс» (Sundance Film Festival) — национальный американский кинофестиваль независимого кино, проводится в Парк-Сити (штат Юта, США) в конце января каждого года.

