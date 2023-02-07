Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что за сутки ВСУ потеряли более 50 бойцов на купянском направлении

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на купянском направлении более 50 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. Об этом отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что артиллерия «Западной» группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесла удар по живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Ивановка и Берестовое Харьковской области, а также возле поселка Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, Конашенков заявил, что в результате систематических атак артиллерии по силам противника на херсонском направлении были уничтожены до 20 военных, самоходная гаубица «Акация» и склад боеприпасов ВСУ в районе села Тараса Шевченко.