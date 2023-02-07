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15:04, 7 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что за сутки ВСУ потеряли более 50 бойцов на купянском направлении

Фото: РИА Новости

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на купянском направлении более 50 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. Об этом отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что артиллерия «Западной» группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесла удар по живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Ивановка и Берестовое Харьковской области, а также возле поселка Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, Конашенков заявил, что в результате систематических атак артиллерии по силам противника на херсонском направлении были уничтожены до 20 военных, самоходная гаубица «Акация» и склад боеприпасов ВСУ в районе села Тараса Шевченко.

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Константин Лысяков
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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении
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