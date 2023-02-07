Неизвестный сообщил о минировании суда в Кузбассе и запросил миллион гривен

Неизвестный сообщил о минировании суда в Кузбассе, потребовав перевести ему миллион гривен

В Кемеровский районный суд в Кузбассе поступило анонимное письмо о минировании здания, отправитель потребовал перечислить ему один миллион гривен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона.

Злоумышленник сообщил, что намерен взорвать здание суда, если в течение часа ему не переведут указанную сумму. После получения угрозы представители суда обратились в полицию. Была проведена проверка здания, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. «В настоящее время суд работает в обычном режиме согласно установленного распорядка», — рассказали в пресс-центре.

Ранее неизвестный сообщил в экстренные службы Москвы о минировании всех торговых центров столицы. Отмечалось, что сообщение могло поступить с Украины.