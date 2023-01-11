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12:06, 11 января 2023Россия

В Москве заминировали все торговые центры

РИА Новости: неизвестный сообщил о минировании всех торговых центров Москвы

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Неизвестный сообщил в экстренные службы Москвы о минировании всех торговых центров города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», — приводит агентство слова собеседника.

При этом, как сообщил источник агентства в городских службах, эвакуации из торговых центров не проводится, вместо нее организованы выборочные проверки.

РИА Новости добавляет, что сообщение о минировании могло поступить из Украины.

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Марк Леонов
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