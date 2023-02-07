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14:40, 7 февраля 2023Россия

Пьяный подросток решил покатать подругу, угнал Lada и устроил ДТП

На Урале пьяный 17-летний подросток решил покатать подругу, угнал Lada и устроил ДТП

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском пьяный 17-летний подросток угнал Lada, чтобы покатать подругу, и устроил ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области, пишет e1.ru.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла, так как водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Девушка, которую решил покатать подросток, после ДТП оказалась в реанимации, у водителя Lada медики диагностировали перелом костей таза и правой голени, его госпитализировали.

Подросток и девушка, которые находились в Lada, не были пристегнуты ремнями безопасности. Выяснилось, что виновник ДТП уже ранее был судим, так как совершил аварию, в которой пострадали двое подростков. Несовершеннолетний в апреле вернулся из колонии.

Ранее в Хакасии 14-летний школьник, напившийся с матерью алкогольных напитков, взял ее машину и погиб в смертельном ДТП, которое сам же и устроил. Незадолго до аварии мать подростка выпивала со своей знакомой и угостила сына вином и самогоном.

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Анастасия Шейкина
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