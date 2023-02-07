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16:27, 7 февраля 2023Культура

Актриса «Эпизодов» объяснила любовь Ди Каприо к женщинам моложе 25 лет

Актриса Кэтрин Райан обвинила Леонардо Ди Каприо в нежелании взрослеть

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

Канадская актриса и комедиантка Кэтрин Райан объяснила любовь актера Леонардо Ди Каприо к женщинам моложе 25 лет. Она высказалась о коллеге в своем Twitter-аккаунте.

Звезда «Эпизодов» обвинила артиста в нежелании взрослеть. В одном из своих постов она отметила, что звезду подозревают в романе с 18-летней девушкой, и подчеркнула, что это «тревожный паттерн поведения». Райан также пошутила, что скоро фильм «Титаник» станет слишком старым для того, чтобы в нем был Ди Каприо.

С ней согласилась журналистка Кейтлин Моран. «Мне кажется, что у него "титаническая" травма. Он встречается с такими женщинами, будто ему все же столько же лет, сколько было во время съемок фильма, и постоянно отдыхает на яхте. Чувак нуждается в психотерапии», — написала она.

В декабре 2022 года сообщалось, что Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с новой девушкой — моделью и актрисой Викторией Ламас. 48-летнюю знаменитость заметили на ужине с 23-летней манекенщицей в ресторане The Birds Street Club в Лос-Анджелесе. Пара раздельно вышла из заведения, чтобы не привлекать лишнее внимание, после чего звезды вместе уехали на автомобиле Ди Каприо.

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Евгений Шульгин
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