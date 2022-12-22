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14:35, 22 декабря 2022Ценности

Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с новой моделью

Журналисты Daily Mail заподозрили Леонардо Ди Каприо в романе с моделью Викторией Ламас

Фото: Chelsea Guglielmino / Getty Images

Журналисты Daily Mail вновь заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с новой девушкой — моделью и актрисой Викторией Ламас. Снимки папарацци опубликованы на сайте портала.

По информации издания, 48-летнюю знаменитость заметили на ужине с 23-летней манекенщицей в ресторане The Birds Street Club в Лос-Анджелесе. Пара раздельно вышла из заведения, чтобы не привлекать лишнее внимание, после чего звезды вместе уехали на автомобиле Ди Каприо. При этом на размещенных кадрах видно, что актер смеялся и шутил, беседуя со спутницей.

Подробности разговора телезвезд при этом не раскрываются. Актер пока никак не комментировал новости о своем предполагаемом романе. Ранее мужчину также подозревали в романтических отношениях с моделью Джиджи Хадид, с которой он в сентябре проводил время на Неделе моды в Нью-Йорке.

В августе Леонардо Ди Каприо расстался со своей возлюбленной, моделью Камиллой Морроне после четырех лет отношений. Фанаты Ди Каприо часто шутят о том, что актер встречается исключительно с женщинами моложе 25 лет. В июне они предположили, что он расстанется с Морроне после ее дня рождения. В свое время ему приписывали романы с Блейк Лайвли, Кейт Мосс, Ниной Агдал, Бар Рафаэли и Жизель Бюндхен — им всем было не больше 25 лет во время отношений с артистом

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Майя Пономаренко
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