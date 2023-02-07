Поставки российского лосося в Китай взлетели в два раза

ВАРПЭ: поставки лососевых видов рыбы из России в Китай взлетели в два раза

Поставки лососевых видов рыбы (включая лосося, кету, горбушу и прочее) из России в Китай выросли в 2022 году почти в два раза, до 73 800 тонн, по сравнению с позапрошлым годом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данный Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В денежном выражении экспорт взлетел в 2,5 раза, до 249,9 миллиона долларов. Рост внешних отгрузок произошел на фоне сокращения объемов добычи. По итогам лососевой путины в 2022 году было выловлено 271 тысяча тонн рыбы, а в 2021 году — 539 тысяч тонн.

В сентябре Росрыболовство заявило, что из-за низкого прогноза добычи может инициировать ограничение экспорта. Это привело к росту стоимости рыбы, но ограничения введены не были.

Увеличились поставки в Китай и российского краба (на 41 процент в натуральном выражении). Из-за санкций для добытчиков российского краба закрылись значимые рынки — США и Европы.

В ближайшие годы потребление рыбы в России на фоне экономических трудностей снизится на пять-семь процентов, причем сильнее всего сократится спрос на лососевых, считают эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).