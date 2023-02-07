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12:07, 7 февраля 2023Наука и техника

Объяснены точные механизмы происхождения магмы в вулканических процессах

Science Advances: объяснены точные механизмы происхождения магмы в вулканических процессах

Фото: Casey Callahan / Unsplash

Ученые из Имперского колледжа Лондона объяснили точные механизмы происхождение магмы в вулканических процессах на примере тектонических сдвигов в восточной части Карибского бассейна. Выводы наблюдений описываются в журнале Science Advances, они помогают понять тип и скорость извержений вулканов, состав извергаемой магмы, а также другие механизмы вулканической активности.

Известно, что из-за тектонических процессов одна тектоническая плита может зайти под другую, погружаясь в мантию Земли и растапливая скопившуюся воду, которая попадает туда через разломы земной коры. В результате магма поднимается на поверхность. Однако до сих пор специалистам было мало известно о точном происхождении магмы под землей.

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В ходе исследования авторы использовали 3D-данные о землетрясениях и океаническом дне восточной части Карибского бассейна, которые сформировали вулканические Малые Антильские острова. Оказалось, что сейсмические волны проходят через различные материалы, после чего они замедляются или ускоряются, так же как и сила землетрясений в целом. Больше всего ослабляет процесс горячая и расплавленная порода.

Анализ показал, что зона самого сильного сейсмического ослабления была смещена вбок от вулканов. Исследователи предположили, что это происходит потому, что вода вытесняется из плиты, а затем переносится вниз, что приводит к таянию мантии за пределами вулканической системы. После этого расплавленный материал скапливается у основания перекрывающей плиты, прежде чем он отправится обратно к основанию вулкана.

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Елена Апазиди
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