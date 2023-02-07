Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:24, 7 февраля 2023Россия

Газопровод загорелся в Макеевке после обстрела ВСУ

«Юнион»: магистральный газопровод загорелся в Макеевке после обстрела со стороны ВСУ

Фото: Телеканал Z Юнион ДНР / Тelegram

Мощное возгорание произошло на магистральном газопроводе в городе Макеевке под Донецком после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает местный телеканал «Юнион».

По предварительным данным, возгорание газовой трубы высокого давления произошло после обстрела Червоногвардейского района города.

Сообщается, что на место происшествия выехали экстренные службы. Информацйции о пострадавших и других повреждениях пока нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ 25 раз за день обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Украинские военные выпустили по территории ДНР 126 различных боеприпасов, преимущественно использовали артиллерию калибра 155 и 152 миллиметров. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Погиб оказавшийся под завалами турецкий футболист
Стали известны подробности о взрыве газа в пятиэтажке под Тулой
Валерия и Иосиф Пригожин поделились секретом долгих отношений
Отец-одиночка сиамских близнецов рассказал о воспитании необычных детей
Трамп прокомментировал полет китайского шара над США
Газопровод загорелся в Макеевке после обстрела ВСУ
Лавров прибыл с визитом в Мавританию
Зеленский встретился с министром обороны Германии
В МЧС допустили нахождение людей под завалами дома в Тульской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.