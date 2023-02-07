Газопровод загорелся в Макеевке после обстрела ВСУ

«Юнион»: магистральный газопровод загорелся в Макеевке после обстрела со стороны ВСУ

Мощное возгорание произошло на магистральном газопроводе в городе Макеевке под Донецком после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает местный телеканал «Юнион».

По предварительным данным, возгорание газовой трубы высокого давления произошло после обстрела Червоногвардейского района города.

Сообщается, что на место происшествия выехали экстренные службы. Информацйции о пострадавших и других повреждениях пока нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ 25 раз за день обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Украинские военные выпустили по территории ДНР 126 различных боеприпасов, преимущественно использовали артиллерию калибра 155 и 152 миллиметров. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).