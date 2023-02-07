Россиянку осудили на 3,5 года условно за продажу новорожденного ребенка

В Красноярске дали 3,5 года условно суррогатной матери за продажу новорожденного ребенка

Суд в Красноярске приговорил к 3,5 года лишения свободы условно 33-летнюю местную жительницу, продавшую новорожденного за 850 тысяч рублей. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Женщина признана виновной по пунктам «б», «з» части 3 статьи 127.1 («Торговля людьми») УК РФ. Суд назначил ей испытательный срок два года.

Россиянка решила выносить и родить ребенка за деньги, для чего нашла в интернете страницу компании «Дидилия», занимающейся суррогатным материнством. В ноябре 2019 года они заключили договор. В феврале 2020 года суррогатная мать вернулась в Красноярск после проведенного за границей искусственного оплодотворения и в местной клинике родила ребенка.

В красноярском загсе фигурантка указала себя в качестве матери ребенка, поэтому по закону должна была нести родительские обязанности. Однако женщина оформила доверенность на директора «Дидилии» и его знакомых, чтобы те могли распоряжаться младенцем, после чего получила вознаграждение.

Ранее суд в Красноярске приговорил к трем годам лишения свободы 28-летнюю уроженку Казахстана, продавшую новорожденного ребенка за 13 тысяч долларов.

