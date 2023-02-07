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15:02, 7 февраля 2023Россия

В ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Минобороны заявило об ударе по складу боеприпасов ВСУ у Ильичовки в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в районе Ильичовки в ДНР. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, на данном направлении штурмовые отряды «Южной» группировки войск уничтожили более 90 украинских военных, а также четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Град» и гаубицу «МСТА-Б».

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7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на донецком направлении Россия взяла под контроль Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку. Глава ведомства отчитался об успешном наступлении в районе Угледара и Артемовска.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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