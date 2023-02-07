Шойгу перечислил взятые под контроль в ходе СВО населенные пункты

Министр обороны Шойгу заявил, что Россия взяла под контроль Соледар

Российские войска в ходе боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО) взяли под контроль Соледар и ряд других населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы России заняли Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, добавил глава Минобороны.

По его словам, в настоящее время российские войска успешно ведут боевые действия в районе Угледара и Артемовска (украинское название — Бахмут).

Соледар был взят под контроль в начале января. 10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр города вошли подразделения частной военной компании «Вагнер». Позже бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы заняли всю территорию населенного пункта. Бойцы Вооруженных сил Украины продолжали оказывать сопротивление вплоть до 12 января, когда российские войска завершили зачистку Соледара.