Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году

Постпред РФ при ООН Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы все надеемся на мир», — заявил он. По его словам, перспективы мирного урегулирования украинского конфликта будут ближе, когда прекратится накачка Киева оружием. Небензя также добавил, что западные страны должны прислушаться к «обеспокоенностям» России.

«Пока, к сожалению, я не вижу какой-либо готовности конструктивно взаимодействовать с другой стороны», — сказал он.

Ранее Небензя заявил, что палестино-израильское урегулирование и другие ближневосточные проблемы западные государства отодвигают на второй и даже третий план. По словам дипломата, Москва разочарована попытками убрать ближневосточное урегулирование на второй план. По мнению Небензи, работа в этом направлении «заморожена» по вине США.

