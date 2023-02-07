В Японии напомнили про желание заключить мирный договор с Россией

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси: Токио по-прежнему нацелен на мирный договор с Россией

Токио по-прежнему придерживается намерения на заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси, передает РИА Новости.

При этом, напомнил он, позиция Японии не изменилась и состоит в том, что подписание документа возможно «после разрешения проблемы северных территорий». Так в Токио называют острова Южных Курил.

Министр также отметил, что вопросы экономической деятельности, такие как рыболовство или безопасность судоходства, Япония и Россия должны решать как соседствующие страны. Однако «Япония будет в своих действиях исходить из национальных своих интересов», — сказал Хаяси.

30 января генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно осудил позицию России по договоренностям о морском промысле для японских рыбаков у Южных Курильских островов. Россия впервые за 22 года отказалась проводить такие консультации с Японией, что негативно отразится на улове в ближайшие месяцы. По данным агентства Kyodo, причиной произошедшего стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне антироссийских санкций.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими северными территориями. В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.