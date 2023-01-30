Япония осудила позицию России по Курилам

Правительство Японии назвало неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно осудил позицию России по договоренностям о морском промысле для японских рыбаков у Южных Курильских островов. Его выступление доступно на сайте японского правительства.

Мацуно назвал отказ Москвы согласовать консультации по рыбному промыслу у Курил неприемлемой мерой. «Меры, принятые Россией, являются неприемлемыми. Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать помысел 2023 года», — заявил генсек японского кабмина.

19 января Япония получила уведомление, что Россия не может согласовать сроки проведения консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между странами о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года. Япония продолжит требовать проведения ежегодных консультаций о ходе выполнения соглашения для осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году.

Россия впервые за 22 года отказалась проводить консультации с Японией по условиям ведения японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов, что негативно отразится на улове в ближайшие месяцы. По данным агентства Kyodo, причиной произошедшего стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне антироссийских санкций.

Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы «незаконно оккупированными северными территориями». Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны. Также в документ вернулось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым признал Южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией». Также Киев призвал международное сообщество поддержать японскую сторону в «урегулировании статуса северных территорий Японии».