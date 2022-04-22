Япония вернула Курилам статус «незаконно оккупированных» территорий

Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы «незаконно оккупированными»

Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны, сообщает РИА Новости.

Также в документ вернулось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».

Агентство отмечает, что по изменяющимся формулировкам можно определять состояние российско-японских отношений.

Ранее Япония выразила России протест из-за военных учений на Курилах. В стране подчеркнули, что действия России «не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми».

21 марта Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией. Кроме того, российская сторона завершила диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

