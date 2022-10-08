Зеленский признал Южные Курилы «оккупированной Россией территорией»

Зеленский подписал указ о признании Южных Курил «оккупированной Россией территорией»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым признал Южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией». Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями. (...) Сегодня я подписал соответствующий указ Владимир Зеленский Президент Украины

Поддержка Верховной Рады

В пятницу, 7 октября, Верховная Рада Украины сообщила о поддержке позиции Японии по вопросу южных Курильских островов.

Ведомство приняло постановление «Об обращении ВР (Верховная Рада — прим. «Ленты.ру») к международному сообществу относительно северных территорий Японии» о признании их «оккупированной Россией территорией Японии». За принятие документа проголосовали 287 депутатов.

Также Киев призвал международное сообщество поддержать японскую сторону в «урегулировании статуса северных территорий Японии».

Позиция Токио

Минувшей весной Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы «незаконно оккупированными северными территориями». Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.

Также в документ вернулось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».

В части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это "территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией" агентство Kyodo

Кроме того, Токио регулярно высказывает недовольство в связи с военными учениями, которые Россия проводит на Курильских островах. Так, японский кабмин в июне направил Москве представление с призывом отказаться от проведения в районе южной части Курильских островов военных учений «Восток-2022», которые проходили с 30 августа по 5 сентября. Как отметил представитель японского правительства, активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность.

Позиция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России, суверенитет над ними принадлежит Москве на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, и ответила на призыв Токио в свойственной ей ироничной манере.

Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе Мария Захарова Официальный представитель МИД России

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя претензии Японии из-за поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы, заявил, что глава российского правительства посещает те регионы страны, которые считает необходимым посетить.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва продолжит доносить до Токио свою позицию по условиям заключения мирного договора, в том числе на высшем уровне.

В сентябре Москва отменила соглашение с Токио об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Речь идет о прекращении действия договоренностей 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций.

Проблема мирного договора

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

При этом Москва утверждает, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Статус островов определяется Крымским соглашением по вопросам Дальнего Востока от 11 февраля 1945 года, Потсдамской декларацией от 26 июля 1945 года, Сан-Францисским мирным договором от 8 сентября 1951 года и статьей 107 Устава ООН.

В марте 2022 года Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Таким образом российский МИД ответил на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций против России на фоне ее спецоперации на Украине.

Кроме того, российская сторона завершила диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.