Япония призвала Россию отказаться от военных учений на Курилах

Япония направила России представление с призывом отказаться от военных учений на Курилах

Правительство Японии направило России представление с призывом отказаться от проведения военных учений в районе южной части Курильских островов. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил заместитель генсекретаря японского кабмина Ёсихико Исодзаки, передает ТАСС.

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил Исодзаки.

Он также добавил, что подобная активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее в июле стало известно, что Минобороны России планирует провести командно-штабные учения «Восток-2022». Планируется, что учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября.