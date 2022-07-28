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Япония призвала Россию отказаться от военных учений на Курилах

Япония направила России представление с призывом отказаться от военных учений на Курилах

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Правительство Японии направило России представление с призывом отказаться от проведения военных учений в районе южной части Курильских островов. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил заместитель генсекретаря японского кабмина Ёсихико Исодзаки, передает ТАСС.

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил Исодзаки.

Он также добавил, что подобная активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее в июле стало известно, что Минобороны России планирует провести командно-штабные учения «Восток-2022». Планируется, что учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября.

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Варвара Кошечкина
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