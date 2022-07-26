Минобороны России анонсировало учения с участием военных других стран

Минобороны России анонсировало учения «Восток-2022» с участием военных других стран

Силы Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба проведут командно-штабные учения «Восток-2022». Об этом во вторник, 26 июля, сообщает РИА Новости.

Учения пройдут на полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября. Кроме сил данного объединения к маневрам привлекут часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации, а также контингенты других стран.

Отмечается, что в ходе учений будет отрабатываться применение войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе.

Также 26 июля в Минобороны заявили, что к участию в специальной военной операции (СВО) на территории Украины привлекается лишь часть Вооруженных сил (ВС) России.