Зеленский указом поддержал позицию Японии по Южным Курилам

Президент Зеленский подписал указ о поддержке Украиной позиции Японии по Южным Курилам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным Курилам. Документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

«Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями. (...) Сегодня я подписал соответствующий указ», — сказал Зеленский.

В пятницу, 7 октября, Верховная Рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии».

22 апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Данный термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.

По окончании Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. При этом Россия утверждает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Однако власти Японии нередко называли Курилы «незаконно оккупированными».