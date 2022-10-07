Украина поддержала Японию в вопросе Южных Курил

УНИАН: Верховная Рада сообщила о поддержке позиции Японии по вопросу Южных Курил

Верховная Рада Украины сообщила о поддержке позиции Японии по вопросу южных Курильских островов, передает агентство «Униан».

Уточняется, что украинское ведомство приняло постановление «Об обращении ВР (Верховная Рада — прим. «Ленты.ру») к международному сообществу относительно северных территорий Японии», за его принятие проголосовали 287 депутатов.

«Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии по ее северным территориям», — говорится в тексте документа. Также Киев призвал международное сообщество поддержать японскую сторону в «урегулировании статуса северных территорий Японии».

Ранее Москва отменила соглашение с Токио об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Речь идет о прекращении действия договоренностей 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций.

22 апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Данный термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.