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Россия отменила соглашение с Японией по Курилам

Россия отменила договоренности 90-х годов об упрощенном посещении Курил для жителей Японии

Фото: Pixabay

Россия отменила договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Об этом следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения правительства.

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Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. По последним данным, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.

МИД РФ поручили сообщить Японии о принятом решении.

«Незаконная оккупация»

По окончании Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. При этом Россия утверждает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

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Однако власти Японии нередко называли Курилы «незаконно оккупированными». В частности, в марте в Токио вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией».

После этого первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что власти Японии вернули формулировку из-за давления США на Токио.

Появление такой формулировки связано с тем, что США продолжают пытаться оказывать давление на своих партнеров

Алексей Чепапервый замглавы комитета Госдумы по международным делам

Позднее 22 апреля Япония официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями впервые с 2003 года. Такая формулировка содержится в представленной правительству «Синей книге по дипломатии».

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Условия заключения мира с Японией

В октябре прошлого года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что мирный договор между Россией и Японией возможен только на основе итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что суверенитет над Курильскими островами принадлежит лишь России.

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По его словам, заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, рассчитано на внутреннюю аудиторию. Его цель — «продемонстрировать решительность и непримиримость», уточнил Косачев.

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Марина Совина
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