Россия отменила соглашение с Японией по Курилам
Россия отменила договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Об этом следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения правительства.
Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. По последним данным, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.
МИД РФ поручили сообщить Японии о принятом решении.
«Незаконная оккупация»
По окончании Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. При этом Россия утверждает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Однако власти Японии нередко называли Курилы «незаконно оккупированными». В частности, в марте в Токио вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией».
После этого первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что власти Японии вернули формулировку из-за давления США на Токио.
Появление такой формулировки связано с тем, что США продолжают пытаться оказывать давление на своих партнеров
Позднее 22 апреля Япония официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями впервые с 2003 года. Такая формулировка содержится в представленной правительству «Синей книге по дипломатии».
Условия заключения мира с Японией
В октябре прошлого года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что мирный договор между Россией и Японией возможен только на основе итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что суверенитет над Курильскими островами принадлежит лишь России.
По его словам, заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, рассчитано на внутреннюю аудиторию. Его цель — «продемонстрировать решительность и непримиримость», уточнил Косачев.