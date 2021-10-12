В Совфеде назвали условия заключения мира с Японией

Сенатор Косачев: мир с Японией возможен лишь на основе итогов Второй мировой войны

Мирный договор между Россией и Японией возможен только на основе итогов Второй мировой войны. Суверенитет над Курильскими островами принадлежит лишь России. Условия для заключения мира назвал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, пишет «Интерфакс».

По его словам, заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, рассчитано на внутреннюю аудиторию. Его цель — «продемонстрировать решительность и непримиримость», уточнил Косачев.

В любом случае, отметил вице-спикер Совфеда, заявление является не самым удачным для нового премьера, если «он стремится к достижению каких-либо договоренности с Россией по мирному договору».

Ранее Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется на Южные Курилы. По его словам, необходимо разрешить территориальный вопрос, не оставляя его следующим поколениям.