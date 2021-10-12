Мэр Курильска ответил на заявление Кисиды о суверенитете Токио над островами

Мэр Курильска в ответ на слова премьера Японии о Курилах пригласил японцев как туристов

Жителей Японии на Курильских островах ждут в качестве туристов или для ведения бизнеса. Об этом заявил мэр Курильского района Вадим Рокотов, комментируя заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, его цитирует РИА Новости.

Ранее Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется на Южные Курилы. Он подчеркнул, что необходимо разрешить территориальный вопрос, не оставляя его следующим поколениям.

«Хочу напомнить о принятых недавно поправках в нашу Конституцию, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки», — прокомментировал заявление Кисиды Рокотов.

По его словам, подобные заявления звучат постоянно — власти к ним уже привыкли. Мэр отметил, что территориальный вопрос затрагивается всегда, когда на посту премьер-министра Японии появляется новый лидер.

Рокотов подчеркнул, что в стране с удовольствием примут японцев, но на условиях российского законодательства.

«Мы за развитие дружбы и добрососедских отношений между нашими странами. Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории», — подытожил Рокотов.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

