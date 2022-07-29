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МИД России ответил на призыв Японии отказаться от военных учений у Курил

Представитель МИД Захарова напомнила Японии, что Южные Курилы являются частью России

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв Японии к Москве отказаться от военных учений у южной части Курильских островов. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе», — отметила Захарова. В российском МИД не исключили, что японская администрация «действительно этого хочет, судя по ее пресловутой зацикленности на солидарности» с США и другими западными странами.

Захарова также напомнила о том, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России, суверенитет над ними принадлежит Москве на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.

Правительство Японии направило России представление с призывом отказаться от проведения в районе южной части Курильских островов военных учений «Восток-2022», которые запланированы на период с 30 августа по 5 сентября. Как отметил представитель японского кабмина, активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность.

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Марина Совина
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