Бывшая жена Шварценеггера рассказала о походе в монастырь после развода

Мария Шрайвер искала совета в монастыре после развода с Арнольдом Шварценеггером

Бывшая жена актера Арнольда Шварценеггера, племянница экс-президента США Джона Кеннеди Мария Шрайвер призналась, что искала жизненного совета в монастыре после того, как ее брак распался. Об этом пишет People.

«Одна из вещей, которые я сделала, это пошла в уединенный монастырь, чтобы побыть в тишине и попросить совета», — рассказала Шрайвер. Она также поделилась, что всегда ощущала себя в тени знаменитого мужа и своих родственников.

Ранее внешность бывшей жены Арнольда Шварценеггера без макияжа напугала пользователей сети. Женщину запечатлели во время прогулки по Лос-Анджелесу, на которую она надела облегающие футболку и легинсы. При этом видно, что Шрайвер не стала наносить на лицо косметику и сделала небрежную укладку, собрав верхний слой волос с помощью заколки-краба. Посмотрев на кадры, пользователи пришли к выводу, что американка испортила свой внешний вид пластикой.