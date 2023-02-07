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13:43, 7 февраля 2023Культура

Бывшая жена Шварценеггера рассказала о походе в монастырь после развода

Мария Шрайвер искала совета в монастыре после развода с Арнольдом Шварценеггером
Мария Шрайвер

Мария Шрайвер. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Бывшая жена актера Арнольда Шварценеггера, племянница экс-президента США Джона Кеннеди Мария Шрайвер призналась, что искала жизненного совета в монастыре после того, как ее брак распался. Об этом пишет People.

«Одна из вещей, которые я сделала, это пошла в уединенный монастырь, чтобы побыть в тишине и попросить совета», — рассказала Шрайвер. Она также поделилась, что всегда ощущала себя в тени знаменитого мужа и своих родственников.

Ранее внешность бывшей жены Арнольда Шварценеггера без макияжа напугала пользователей сети. Женщину запечатлели во время прогулки по Лос-Анджелесу, на которую она надела облегающие футболку и легинсы. При этом видно, что Шрайвер не стала наносить на лицо косметику и сделала небрежную укладку, собрав верхний слой волос с помощью заколки-краба. Посмотрев на кадры, пользователи пришли к выводу, что американка испортила свой внешний вид пластикой.

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Варвара Кошечкина
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