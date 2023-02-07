Вероятность отказа Швейцарии от нейтрального статуса оценили

Политолог Топорнин усомнился в отказе Швейцарии от нейтрального статуса

Швейцария дорожит своим нейтральным статусом, поэтому вряд ли откажется от него из-за украинского конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он объяснил, почему поставки оружия Киеву не противоречат этому.

«Швейцария входит в единое экономическое пространство Европейского союза. По сути это автономное подразделение ЕС. В этом плане она во многом зависит от политики, которая проводится в Брюсселе, с другой стороны, в военных вопросах Швейцария всегда обладала нейтралитетом, это уже устоявшаяся традиция швейцарской внешней политики», — сказал он.

Швейцария ни при каких обстоятельствах не хочет отказываться от этого своего традиционного статуса Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

В то же время положение Швейцарии позволяет ей поставлять оружие Украине, считает политолог.

«Нейтральный статус подразумевает, что они не участвуют в военных действиях, не входят ни в какие военные блоки. Поставка вооружения, снаряжения, снарядов, боеприпасов не является участием в военных действиях. Австрия тоже обладает нейтралитетом, еще много стран в ЕС тоже, тем не менее все они включились в санкционный режим против России и теперь поставляют кто что может», — считает Николай Топорнин.

По мнению политиков ЕС, поставка вооружений и помощь Украине не является участием в военным конфликтам. Они повторяют, что, давая деньги, поставляя вооружения, они сами не участвуют в военных действиях, тут нейтралитет никуда не девается. Никакого здесь внутреннего противоречия нет Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Ранее агентство Reuters сообщило, что Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине. Союзники по Евросоюзу хотят, чтобы Берн ослабил запрет на реэкспорт оружия. В настоящее время Швейцария не может отправлять оружие комбатантам. Кроме того, в стране действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.