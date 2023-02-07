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08:35, 7 февраля 2023Мир

В Швейцарии допустили отказ от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину

Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине из-за давления

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, на страну оказывают давление после того, как она отклонила запрос Германии и Дании. Союзники по Евросоюзу хотят, чтобы Берн ослабил запрет на реэкспорт оружия. В настоящее время Швейцария не может отправлять оружие комбатантам. Кроме того, в стране действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

Мнения швейцарских парламентариев по данному вопросу разделились. Как заявил лидер правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарт, отказ поставить оружие Киеву будет означать поддержку Москвы. «У нас не должно быть права вето, чтобы помешать другим помогать Украине», — считает он.

Отмечается, что больше половины (55 процентов) избирателей также выступают за разрешение реэкспорта оружия на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Sotomo. В то же время, депутат Швейцарской народной партии (SVP) Дэвид Цубербюлер заявил, что разрешение на отправку оружия в страну, вовлеченную в вооруженный конфликт, «разрушает основу мира и процветания» Швейцарии.

Ранее президент Швейцарии Алан Берсе допустил, что страна может потерять доверие как к нейтральной из-за реэкспорта оружия Киеву.

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Марина Совина
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