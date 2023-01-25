Президент Швейцарии предупредил о последствиях передачи Киеву оружия

Президент Швейцарии допустил, что страна потеряет доверие из-за реэкспорта оружия Киеву

Президент Швейцарии Алан Берсе допустил, что страна может потерять доверие как к нейтральной из-за реэкспорта оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании RTS.

«Учитывая особую роль, которую Швейцария играет в мире, необходимо поставить под сомнение авторитет Швейцарии как нейтральной страны в случае реэкспорта швейцарских вооружений в зону военных действий», — заявил Берсе. Он подчеркнул, что государство должно быть приверженным своим основополагающим принципам. По его словам, в настоящее время не тот момент, чтобы менять правила экспорта вооружений и права на нейтралитет.

25 января Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций Европейского союза (ЕС) против России, который был официально утвержден 16 декабря 2022 года.