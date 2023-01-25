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19:55, 25 января 2023Мир

Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России

Правительство Швейцарии решило присоединиться к девятому пакету санкций ЕС против России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Правительство Швейцарии решило присоединиться к девятому пакету санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте швейцарского кабмина.

Уточняется, что Федеральный совет принял решение о дополнительных санкционных мерах в отношении Москвы. Таким образом, он принимает на себя обязательства по соблюдению последних мер, принятых Евросоюзом в рамках девятого пакета санкций. Они вступают в силу 25 января.

Ранее Bloomberg писало, что ЕС готовит очередной пакет санкций, который может быть введен уже в феврале. Ограничения могут коснуться российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые используются в военно-промышленном комплексе, а также банков и медиа.

Европейский союз официально утвердил девятый пакет санкций против России 16 декабря 2022 года. Отмечалось, что представленные меры призваны ударить по способности российской стороны продолжать спецоперацию на Украине.

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Алина Гончарова
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