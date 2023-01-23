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15:40, 23 января 2023Экономика

Стали известны детали очередных санкций ЕС против России

Bloomberg: под новые санкции ЕС могут попасть российские банки, медиа и ВПК

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Уже в следующем месяце ЕС может ввести против России очередной пакет санкций. Детали грядущего пакета ограничений стали известны Bloomberg.

По данным источников агентства, они могут коснуться российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые используются в военно-промышленном комплексе (ВПК), а также банки и медиа. Кроме того, по данным собеседников издания, новые санкции могут также коснуться и Белоруссии «за ее роль в оказании постоянной поддержки России».

Ранее в январе о подготовке новых ограничительных мер в отношении Москвы писало агентство Reuters. Тогда высокопоставленные дипломаты из трех стран ЕС отмечали, что документ должен быть готов к 24 февраля.

«Следующий пакет санкций будет готов где-то к трагической первой годовщине вторжения», — рассказал один из собеседников агентства. Второй источник уточнил, что «имели место амбиции» подготовить проект к этому времени. При этом они не стали раскрывать, кто и что может подпадать под этот пакет. Против новых санкций уже выступила Венгрия.

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Платон Щукин
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