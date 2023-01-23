В Венгрии выступили против очередного пакета антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия выступает против новых санкций ЕС в отношении России

Власти Венгрии выступают против очередного, десятого пакета санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России. Такую позицию глава МИД страны Петер Сийярто выразил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. Экономически, политически и с точки зрения безопасности. Было бы большой ошибкой предлагать еще один пакет санкций», — считает министр.

Сийярто находится в Брюсселе на совещании глав МИД стран-участниц ЕС. На этой встрече в том числе планируется обсудить десятый пакет антироссийских санкций. Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники писал, что работу над этим документом должны завершить к 24 февраля.

При этом в середине января в правительстве Венгрии заявили, что почти все граждане страны, принявшие участие в национальных консультациях, высказались против антироссийских санкций ЕС. Такого мнения, как отмечают в кабмине, придерживаются 97% граждан республики.