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11:04, 7 февраля 2023Мир

В Турции произошло новое землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции близ Малатьи
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

В восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,7. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 10:11 по московскому времени. Эпицентр находился на глубине 46 километров в 34 километрах к юго-востоку от турецкого города Малатья.

Изначально сообщалось, что магнитуда нового землетрясения составила 5,4, однако позже данные были изменены. Известно, что после основного толчка были также зафиксированы два афтершока: магнитуда первого составила 4,2, второго — 3,3.

Утром 6 февраля в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.

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Варвара Кошечкина
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