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10:04, 7 февраля 2023Бывший СССР

В Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Yevhen Titov / Reuters

В результате ночного обстрела в Черноморской общине Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры. Об этом глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что из-за обстрелов Очаковской общины в части одного из ее населенных пунктов пропало электричество. «Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет», — добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что утром 7 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях республики.

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Алевтина Запольская
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