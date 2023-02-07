В Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе

В результате ночного обстрела в Черноморской общине Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры. Об этом глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что из-за обстрелов Очаковской общины в части одного из ее населенных пунктов пропало электричество. «Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет», — добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что утром 7 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях республики.