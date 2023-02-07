В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога

Утром 7 февраля сигналы воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины. Сигналы прозвучали в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги начал звучать в 7.46 по московскому времени. При этом местные паблики сообщают о сильных взрывах в Херсоне, передает издание «Страна.ua».

Ранее стало известно, что ракета попала в жилую застройку в центре Харькова. Как рассказал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале, в результате пострадали три человека.

Также МВД Украины запретило должностным лицам перемещаться на вертолетах после катастрофы в Броварах Киевской области, в которой погиб министр внутренних дел страны Денис Монастырский. Чиновники могут пользоваться только автотранспортом.

