На Украине заявили о трех пострадавших в результате попадания ракеты в Харькове

Синегубов сообщил, что в Харькове три человека пострадали при попадании ракеты в дом

Ракета попала в жилую застройку в центре Харькова, заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, в результате пострадали три человека.

«Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет», — написал Синегубов. Данные о пострадавших уточняются, добавил он. Женщину увезли в больницу с осколочными ранениями, а мужчинам оказали помощь на месте.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что сейчас спасатели разбирают завалы и проводят поисковую операцию.

Ранее в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Вечером 4 февраля на всей территории республики также объявили воздушную тревогу, сигналы стали распространяться в 17:48 по московскому времени.