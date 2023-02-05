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12:01, 5 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о трех пострадавших в результате попадания ракеты в Харькове

Синегубов сообщил, что в Харькове три человека пострадали при попадании ракеты в дом

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Ракета попала в жилую застройку в центре Харькова, заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, в результате пострадали три человека.

«Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет», — написал Синегубов. Данные о пострадавших уточняются, добавил он. Женщину увезли в больницу с осколочными ранениями, а мужчинам оказали помощь на месте.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что сейчас спасатели разбирают завалы и проводят поисковую операцию.

Ранее в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Вечером 4 февраля на всей территории республики также объявили воздушную тревогу, сигналы стали распространяться в 17:48 по московскому времени.

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Алевтина Запольская
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