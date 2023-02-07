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04:31, 7 февраля 2023Бывший СССР

Украинским чиновникам запретили пользоваться вертолетами

МВД Украины запретило чиновникам летать на вертолетах после катастрофы под Киевом

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

МВД Украины запретило должностным лицам перемещаться на вертолетах после катастрофы в Броварах Киевской области, в которой погиб министр внутренних дел страны Денис Монастырский. Чиновники могут пользоваться только автотранспортом. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Игорь Клименко. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Запрет будет действовать до завершения расследования крушения вертолета. Клименко не стал называть конкретные сроки. По его словам, сейчас вертолеты Airbus Н225, один из которых разбился в Броварах, находятся на аэродромах. «Мы проверяем все вертолеты, которые были в системе МВД. Этот процесс затянется еще на время. Возможно, на месяц или на два, пока мы не установим с иностранными специалистами, что они безопасны», — сказал он.

Ранее причиной катастрофы была названа ошибка пилота. Согласно предварительным данным экспертизы, он вертолета летел слишком низко и из-за сильного тумана слишком поздно заметил высотный дом, на котором не работали красные фонари из-за общего отключения электричества в городе.

Вертолет с руководством МВД Украины потерпел крушение в Броварах утром 18 января. Воздушное судно рухнуло рядом с детским садом и жилыми домами. После этого в здании детсада произошел пожар. В результате погибли 14 человек, в том числе один ребенок на земле.

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Екатерина Подвигина
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