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14:10, 24 января 2023Бывший СССР

Названа причина крушения вертолета с главой МВД Украины

«Страна.ua»: причиной крушения вертолета с главой МВД Украины стала ошибка пилота

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Причиной крушения вертолета с главой МВД Украины Денисом Монастырским в Броварах стала ошибка пилота. Такую версию называет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в полиции.

Согласно предварительным данным экспертизы, пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости из-за сильного тумана и слишком поздно заметил высотный дом, на котором не работали красные фонари из-за общего отключения электричества в городе.

Источник издания добавил, что маршрут через Бровары был выбран из-за опасений ракетных ударов, кроме того, работало радиоэлектронное подавление, влиявшее на навигацию. «В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и вертолет упал на ближайший детсад», — добавил источник «Страны».

Ранее летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов предположил, что вероятной причиной падения вертолета Eurocopter EC225 LP Super Puma в Броварах могла стать неопытность экипажа.

Вертолет с руководством МВД Украины потерпел крушение в Броварах утром 18 января. Воздушное судно рухнуло рядом с детским садом и жилыми домами. После этого в здании детского сада произошел пожар. В результате погибли 14 человек, в том числе один ребенок на земле, и министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

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Антон Похиляк
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