Москвичи массово расхотели арендовать один тип квартир

NF Group: спрос на аренду элитной недвижимости в Москве упал на 40 процентов

Москвичи массового расхотели арендовать элитные квартиры — число сделок с объектами стоимостью от 150 тысяч рублей в месяц снизилось на 40 процентов по итогам 2022 года. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании NF Group. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В NF Group отметили, что активность арендаторов была невысокой на протяжении всего года, но в некоторые периоды спад спроса был наиболее заметным. Так, минимальный интерес к элитным съемным квартирам специалисты зафиксировали в сентябре-октябре.

«Скорее всего, низкий спрос со стороны арендаторов сохранится в краткосрочной перспективе, тем более январь-февраль является традиционно менее активным периодом из-за отпусков и каникул», — спрогнозировал партнер и региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

Аналитики также заметили тенденцию смещения спроса в сторону более дешевой «элитки». Так, около 30 процентов обращений пришлось на лоты со ставкой аренды от 150 до 200 тысяч рублей в месяц — это на 11 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

В компании уточнили, что объем высокобюджетного предложения на фоне оттока потенциальных арендаторов оказался на треть выше результата 2021-го, а размер индивидуальных скидок от собственников варьируется от 5 до 20 процентов.

Ранее стало известно, что москвичи расхотели жить в загородных домах для богатых — спрос на аренду элитных домов в Подмосковье в 2022 году упал в два раза по сравнению с 2021-м. По данным специалистов, объем предложения на рынке элитного загородного жилья в Подмосковье достиг 2,9 тысячи лотов — это на 14 процентов больше, чем годом ранее.