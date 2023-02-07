США отказались контактировать с Асадом по теме землетрясения в Сирии

Newsweek: США отказались контактировать с президентом Сирии Асадом по теме землетрясения

США отказались контактировать с правительством президента Сирии Башара Асада по теме землетрясения в стране. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Newsweek.

Политик отметил, что Вашингтон остается партнером народа Сирии, но не лидера страны. При этом он подчеркнул, что для американской стороны предлагать помощь Асаду и его кабмину было бы довольно иронично и контрпродуктивно.

«Вместо этого, у нас есть гуманитарные партнеры на местах, которые могут оказать помощь в ликвидации последствий этих трагических землетрясений», — рассказал Прайс.

Ранее стало известно, что число жертв землетрясения в Сирии, которое произошло 6 февраля, увеличилось до 656 человек. Столько погибших зафиксировали в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Кроме того, 1419 человек получили ранения.