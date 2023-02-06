Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:23, 6 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Сирии превысило 650 человек

Минздрав Сирии заявил, что число жертв землетрясения в стране увеличилось до 656 человек

Фото: SANA / Reuters

Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656 человек. Об этом сообщил Минздрав страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, столько погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Кроме того, пострадали 1419 человек. «Эти данные не являются окончательными», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в Сирии погибли 538 человек, пострадали 1353.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Также подземные толчки чувствовались в других странах региона, в том числе в Сирии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи пострадавшим. К работам привлечены более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число жертв землетрясения в Турции значительно увеличилось
В Латвии заявили об изучении оснований для лишения гражданства Петра Авена
Раскрыта стоимость самого дорогого дома для аренды в Подмосковье
В США не увидели поставок китайского вооружения России для СВО
Молдавия понадеялась на начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году
Число жертв землетрясения в Сирии превысило 650 человек
Бывшая ученица Тутберидзе решила стать депутатом
Ребенок родился под завалами в сирийском Алеппо
Во Франции призвали прекратить поставки Украине из-за коррупции в Киеве
Во Франции рассказали о разрушившей планы Запада стратегии России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.