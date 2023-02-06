Число жертв землетрясения в Сирии превысило 650 человек

Минздрав Сирии заявил, что число жертв землетрясения в стране увеличилось до 656 человек

Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656 человек. Об этом сообщил Минздрав страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, столько погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Кроме того, пострадали 1419 человек. «Эти данные не являются окончательными», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в Сирии погибли 538 человек, пострадали 1353.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Также подземные толчки чувствовались в других странах региона, в том числе в Сирии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи пострадавшим. К работам привлечены более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.