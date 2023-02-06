538 человек погибли в результате землетрясения в Сирии

Минздрав САР сообщил о 528 погибших в результате землетрясения в Сирии

Число погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 538 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Сирийской Арабской Республики (САР).

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 538 человек, пострадали 1353», — говорится в заявлении министерства. Отмечается, что приведенные данные не являются окончательными.

Ранее Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о помощи Сирийской Арабской Республике (САР) в ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи пострадавшим. Отмечается, что к работам привлечены более российских 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Группировка российских войск в Сирии также развернула 6 пунктов выдачи гуманитарной помощи.

До этого президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим сирийским коллегой Башаром Асадом перспективу помощи Москвы в проведении спасательной операции после землетрясения в Сирии.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Также подземные толчки чувствовались в других странах региона, в том числе в Сирии.