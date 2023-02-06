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16:14, 6 февраля 2023Мир

Путин обсудил с Асадом спасательную операцию в Сирии

Путин обсудил по телефону с Асадом помощь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: SANA / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств обсудили перспективу помощи Москвы в проведении спасательной операции после землетрясения в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.

Российский президент в ходе беседы выразил соболезнования по поводу погибших и пострадавших и предложил оказать Сирии содействие в ликвидации последствий катастрофы. «Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию», — сказано в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Путин также в ближайшее время проведет телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.

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Виктория Кондратьева
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