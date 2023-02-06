Путин созвонится с Эрдоганом

Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом информирует пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Известно, что главы государств созвонятся в понедельник, 6 февраля, на фоне сообщений о масштабном землетрясении в Турции и Сирии. Также отмечается, что Москва уведомила Анкару о готовности немедленно предоставить необходимую помощь.

Ранее российский лидер уже переговорил с сирийским коллегой Башаром Асадом. В ходе беседы Путин выразил соболезнования по поводу погибших и пострадавших и предложил оказать содействие в ликвидации последствий катастрофы.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре. Число жертв ЧП, согласно последним данным, превысило 1000.